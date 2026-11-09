Die deutschen Ausfuhren kletterten um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 141,1 Milliarden Euro und damit so stark wie seit Februar nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit plus 0,5 Prozent gerechnet, nach minus 0,4 Prozent im August. Die deutschen Importe stiegen im September um 4,2 Prozent zum Vormonat auf 125,5 Milliarden Euro. Die deutsche Handelsbilanz - also Exporte minus Importe - wies ein Plus von 15,6 Milliarden Euro auf.
Analysten sagten dazu in ersten Reaktionen:
SEBASTIAN DULLIEN, WISSENSCHAFTLICHER DIREKTOR DES GEWERKSCHAFTSNAHEN IMK-INSTITUTS:
«Die guten Exportzahlen im September sind ein weiteres Indiz, dass die Erholung der deutschen Wirtschaft dem Gegenwind aus hohen Energiepreisen und steigenden Zinsen trotzt. Diese Entwicklung zeigt, dass die deutsche Wirtschaft inzwischen zu einem gewissen Mass gelernt hat, mit Trumps Zöllen zu leben. Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen bieten Chancen für ein weiter stabileres Exportwachstum. In der Hoffnung, dass nun der Druck auf US-Präsident Donald Trump steigt, den Iran-Krieg zu beenden, sind bereits die Rohölpreise massiv gefallen. Das senkt absehbar den Inflationsdruck, erhöht die Kaufkraft und führt zu mehr Konsum, was wiederum die Ausfuhren in den Rest Europas stützen dürfte. Auch gibt es nun neue Hoffnung für eine allmähliche Entspannung des Handelskonflikts mit den USA.»
Allerdings bringen die Wahlergebnisse in den USA auch ein Risiko für den Boom beim Bau von Rechenzentren mit sich. In vielen Bundesstaaten haben die Demokraten gewonnen, die tendenziell dem Bau von Rechenzentren skeptischer gegenüberstehen. Auch eine Reihe von Volksentscheiden gegen Rechenzentren war erfolgreich. Das könnte die deutschen Exporte in die USA etwas dämpfen, da zuletzt deutsche Unternehmen als Lieferanten von elektronischer Ausrüstung und Ausrüstungen für die Energieversorgung stark von dem KI-Boom in den USA profitiert hatten.«
CYRUS DE LA RUBIA, CHEFÖKONOM HAMBURG COMMERCIAL BANK:
»Die Werte zeigen einmal mehr, wie wichtig der EU-Binnenmarkt für Deutschland ist, um dem intensiven Wettbewerb in China und der Zollpolitik der USA mit Resilienz zu begegnen. Denn der Exportmotor brummte im September wegen der Ausfuhren in die EU, während nach China und in die USA die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat sanken. Der solide Anstieg der Einfuhren zeigt, dass die Erholung in Deutschland auch im September weitergegangen ist. Allerdings muss man auch notieren, dass sich das Wachstum der Exporte im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal in etwa halbiert hat. Hier spielt möglicherweise auch eine Rolle, dass der niedrige Wasserstand im Rhein die Lieferketten im dritten Quartal beeinträchtigt hat.«
THOMAS GITZEL, CHEFÖKONOM VP BANK:
»Die Exportzahlen für den September sind eine positive Überraschung. Sie gleichen die Exportdelle der beiden Vormonate sogar aus. Über den Sommer hinweg spielte unter anderem der trockene Sommer eine Rolle. Die niedrigen Pegelstände führten zu einer Beschränkung der Binnenschifffahrt, was damit auch den Aussenhandel über die europäischen Hochseehäfen negativ beeinflusst hat. Die September-Zahlen geben begründeten Anlass zur Hoffnung, dass auch im zweiten Halbjahr die Exporte ein zentraler Wachstumsbaustein bleiben werden.«
ALEXANDER KRÜGER, CHEFVOLKSWIRT BETHMANN HAL BANK:
»Die Exporte nehmen den Aufwärtstrend wieder auf. Im September lagen sie nochmals deutlich höher als vor einem Jahr. Das sind gute Nachrichten, zumal die Konkurrenz aus China weiterhin hoch ist. Der Aussenhandel dürfte das Wirtschaftswachstum vorerst stützen, nicht aber antreiben."
(Reuters)