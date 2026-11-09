»Die Werte zeigen einmal ‌mehr, wie wichtig der EU-Binnenmarkt für Deutschland ist, um dem intensiven Wettbewerb in China und der Zollpolitik der USA mit Resilienz zu begegnen. Denn der Exportmotor brummte im September wegen der Ausfuhren in die EU, während nach China und in die USA die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat sanken. ​Der solide ​Anstieg der Einfuhren zeigt, dass die Erholung in Deutschland auch im ⁠September weitergegangen ist. Allerdings muss man auch notieren, dass sich das Wachstum der Exporte im ​dritten Quartal im Vergleich zum zweiten ⁠Quartal in etwa halbiert hat. Hier spielt möglicherweise auch eine Rolle, dass der niedrige Wasserstand im Rhein die Lieferketten im dritten Quartal beeinträchtigt ‌hat.«