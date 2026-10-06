«Am grundsätzlich positiven Bild ändert das wenig. Die Auftragslage der deutschen Industrie hat sich seit Herbst 2025 deutlich verbessert. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und bieten der ​Industrie ​rechnerisch ein Polster von rund ⁠neun Monaten. Die Frühindikatoren sprechen zudem dafür, dass ​die Erholung weiter an Fahrt ⁠gewinnen kann. Doch bislang läuft die Produktion den Bestellungen noch hinterher. Viele ‌Unternehmen arbeiten zusätzliche Aufträge mit ihren bestehenden Kapazitäten ab, statt ihre Fertigung auszuweiten.