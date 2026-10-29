Jörg Krämer, Chefökonom Commerzbank:

«Dass die EZB ihre ​Leitzinsen ​heute nicht erhöht, war klar. Aber ⁠hoffentlich lässt sie sich auf der nächsten ​Sitzung im Dezember von ⁠Frankreichs Haushaltskrise nicht von einem Zinsschritt abbringen. Denn die höheren Energiepreise ‌dürften bald beginnen, auf die Preise anderer Güter und Dienstleistungen durchzuschlagen. Ausserdem sind die langfristigen Inflationserwartungen der Bürger bereits gestiegen. Ohne ‌eine weitere Straffung der Geldpolitik dürfte sich die Inflation ​auf dem erhöhten Niveau festsetzen und mittelfristig nicht zum EZB-Ziel von zwei Prozent zurückkehren. Die EZB kann sich in Sachen Inflationsbekämpfung noch nicht zurücklehnen.»