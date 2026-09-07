«Eine von der AfD geführte ‌Landesregierung würde ⁠sicherlich von vielen als Einschnitt gesehen und die Diskussion um den richtigen Umgang mit dieser Partei weiter anheizen. Zudem könnte es ⁠beim Schul- und Bildungswesen, der Kulturpolitik, dem Rundfunk sowie dem Polizei- und Kommunalrecht, über die eine Landesregierung weitgehend entscheiden kann, teils deutliche Änderungen geben. Allerdings ‌dürfte die AfD bei einer Kooperation mit dem BSW viele ihrer Programmpunkte nicht umsetzen können, ‌und viele Beschlüsse würden sicherlich von Gerichten überprüft werden. Einen ​Einfluss auf die Wirtschaft dürften viele dieser Entscheidungen auch erst mittel- bis langfristig haben. Zudem werden Entscheidungen bei den für die Finanzmärkte interessanteren Politikbereichen wie den meisten Steuern, der Verfassung des Arbeitsmarkts und den sozialen Sicherungssystemen auf der Bundesebene getroffen. Darum verspricht die AfD bei vielen ihrer Ankündigungen auch nur, sich für etwas im Bundesrat einzusetzen, was bei der absehbaren Isolierung einer AfD-Regierung ‌wohl kaum von Erfolg gekrönt sein dürfte.»