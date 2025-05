Jens Südekum, Professor für International Economics:

«Zwar gab es einige Warnungen, dass es knapp werden könnte. Aber eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass die Wahl schon glattgehen wird. Dass Merz nun im ersten Wahlgang gescheitert ist, sendet ein verheerendes Signal in die Gesellschaft und in die Wirtschaft: Die Reihen sind nicht geschlossen. Auch in Zukunft muss mit Querschüssen gerechnet werden, wenn es um heikle Themen geht. Dabei brauchen der Wirtschaftsstandort und das gesamte Land vor allem eines – eine stabile Regierung, die planbare Politik betreibt.»