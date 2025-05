Jürgen Michels, Chefökonom Byernlb:

«Die Situation für die neue Bundesregierung bleibt angespannt. Sie muss in einem schwierigen Umfeld agieren. Die Startprobleme sollten wieder in den Hintergrund treten, wenn man jetzt schnell in die Regierungspolitik reinkommt und die Fiskalpakete zum Laufen bekommt. Es müssen Taten folgen.