«Hart erkämpft»

Die Regierung peilt für das Gesamtjahr ​2026 ein ​Wachstum von 4,5 bis fünf Prozent an. Das Statistikamt verwies ⁠auf positive Veränderungen in den ersten neun Monaten des Jahres, warnte jedoch zugleich vor ​anhaltenden Problemen durch eine schwache Nachfrage ⁠und ein komplexes internationales Umfeld. Das Wachstum von 4,6 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres sei «hart erkämpft», sagte Mao ‌Shengyong vom Statistikamt. Er räumte eine «unausgewogene und unzureichende Entwicklung» ein. Allein die High-End-Fertigung, die digitale Wirtschaft und moderne Dienstleistungen hätten in diesem Zeitraum mehr als 40 Prozent des Wachstums beigetragen.