Angebotslage trotz Angriffen besser als erwartet

Trotz des Krieges fliessen weiterhin erhebliche Mengen Öl aus dem Nahen Osten auf den ‌Weltmarkt. In den vergangenen Tagen wurden von dort täglich rund neun ​Millionen Barrel Rohöl und eine weitere Million Barrel an Ölprodukten exportiert, sagt Russell Hardy, Chef des weltgrössten unabhängigen Ölhändlers Vitol. Das ist zwar deutlich weniger als die rund 20 Millionen Barrel vor Kriegsbeginn, zeigt jedoch, dass die Lieferungen nicht zum Erliegen gekommen sind. Die Produzenten am Golf haben zudem alternative Routen gefunden, um die weitgehend blockierte Wasserstrasse von Hormus zu umgehen. So stiegen die Exporte über den ägyptischen Hafen Sidi Kerir im August auf mehr ‌als das Doppelte des Volumens vom Juni. Auch die Ausfuhren des zweitgrössten Opec-Produzenten Irak sowie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait erholten sich oder blieben stabil. Die Ölexporte des Irans sind aufgrund der US-Blockade indes eingebrochen.