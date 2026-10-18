Um Attacken zu entgehen, wählen ​die Schiffe ​zudem längere Routen, was die Tanker länger bindet. Transporteure von saudischem Öl setzen ⁠zudem mehr Tanker ein als zuvor und pumpen das Öl auf offener See von ​Schiff zu Schiff um. Damit ⁠sollen die Risiken für einzelne Tanker verringert werden. Diese Strategie hat die Verfügbarkeit von Schiffen verringert, die Kosten erhöht und die Zeit verlängert, die die ‌Ladungen auf dem Wasser verbringen. Der daraus resultierende Mangel an Supertankern wie der «Esteem Explorer» treibt auch die Preise für kleinere Schiffe nach oben.