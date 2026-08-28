Die gesamten Exporte von Rohöl und Ölprodukten aus der Region seien auf 15 Millionen bis 16 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, erklärten Goldman-Analysten um Daan Struyven und Yulia Zhestkova Grigsby. Dazu hätten mehr Durchfahrten durch die Strasse von Hormus beigetragen. Die Exporte liegen der Bank zufolge weiterhin 7 Millionen bis 8 Millionen Barrel unter dem Niveau vor dem Konflikt, aber deutlich über dem Tiefstand von 5 Millionen bis 6 Millionen Barrel pro Tag im März.