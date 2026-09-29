In den Daten der Firma, die der dpa vorliegen, ist ein klarer Anstieg der Energielieferungen seit Ende Juli erkennbar. Dies sei unter anderem auf einen Ausbau einer sogenannten «Shuttle-Flotte» zurückzuführen, hiess es. Analysten und US-Medien berichten von Tankern, die von der US-Marine geschützt in der Meerenge hin- und herfahren und so Öl von Verladestationen im Persischen Golf an wartende Tanker ausserhalb verbringen. Auch eine Zunahme von Öllieferungen aus Saudi-Arabien befördere den Anstieg der Exporte, schrieb Vortexa. Dies spiegle eine Umlenkung von Lieferungen nach Schliessung der Ost-West-Pipeline wider.