Das Nordseeöl Brent und ​das US-Öl WTI verteuern sich in der Spitze um 0,8 beziehungsweise 0,4 Prozent auf 92,33 und 86,16 Dollar je Fass. ‌Anleger fürchten, dass die Pattsituation im Krieg zwischen den USA und dem Iran die ​Lieferungen aus der wichtigen Förderregion langfristig ​beeinträchtigen und das weltweite ​Angebot verknappen wird.