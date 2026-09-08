Für das Jahr 2027 rechnen ​die Analysten mit Preisen von ​80 beziehungsweise 75 Dollar. ​Begründet wurde die Anpassung mit der Erwartung, dass ‌die Störungen des Schiffsverkehrs in der Region bis ins kommende Jahr andauern. Sollte die ​durchschnittliche Ölförderung ​in der ⁠Golfregion im Jahr 2027 zudem ​um vier Millionen ⁠Barrel pro Tag unter dem Vorkriegsniveau ‌liegen, könnte der Brent-Preis sogar auf über 120 Dollar steigen, hiess es ‌weiter.