Die Verbraucherpreise stiegen im September ‌zum ⁠Vorjahresmonat um 3,8 Prozent und damit auf ein Dreijahreshoch, wie aus den am Freitag ⁠veröffentlichten Daten des EU-Statistikamts hervorgeht. Es bestätigte damit eine frühere Schätzzahl. Damit liegt die Teuerungsrate in der gemeinsamen ‌Währungszone fast doppelt so hoch wie der Zielwert der Europäischen ‌Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.