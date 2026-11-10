Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, eine Verhandlungslösung zu finden. «Damit steigt der Druck auf US-Präsident Trump, den Krieg möglichst schnell zu beenden», schreiben die Experten der Commerzbank. «Ansonsten dürfte auch der innerparteiliche Druck auf ihn zunehmen.»