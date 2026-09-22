Zudem meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Strasse von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde. Dem Bericht zufolge versucht der Iran, die festgefahrene Situation in dem Konflikt zu überwinden. Der Vorschlag soll als Grundlage für Gespräche mit Vermittlerstaaten am Rande der UN-Generalversammlung dienen.