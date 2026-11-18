Ende Oktober hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht. Seitdem sind die Notierungen deutlich gefallen. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Ole Sloth Hansen von der Saxo Bank stehe der gesamte Rohstoffsektor unter Druck, da Investoren Gewinne mitnähmen. Vor diesem Hintergrund dürfte der Energiemarkt eher unter Druck bleiben, da ein steigendes Angebot auf dem Weltmarkt die Sorgen vor neuen Spannungen im Nahen Osten verdrängt habe, sagte der Experte.