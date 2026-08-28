Die Sprecherin des Weissen ‌Hauses, Karoline Leavitt, erklärte zudem, die wirtschaftlichen Sanktionen der USA würden so lange fortgesetzt, bis der Iran zu ernsthaften Verhandlungen ​bereit sei. «Im ​Zentrum des Streits steht nach ⁠wie vor das iranische Atomprogramm, und ​eine schnelle Lösung ⁠ist unwahrscheinlich», sagte Priyanka Sachdeva, Leiterin der Marktanalysen bei Phillip Nova. ‌