Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligen sich um jeweils 0,6 Prozent auf 89,12 beziehungsweise 83,03 Dollar je Fass. Am Donnerstag waren sie um rund zwei Prozent gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump einer neuen Runde von Gesprächen mit dem Iran eine Absage erteilt hatte.
Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte zudem, die wirtschaftlichen Sanktionen der USA würden so lange fortgesetzt, bis der Iran zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. «Im Zentrum des Streits steht nach wie vor das iranische Atomprogramm, und eine schnelle Lösung ist unwahrscheinlich», sagte Priyanka Sachdeva, Leiterin der Marktanalysen bei Phillip Nova.
Zu Wochenbeginn hatten Hoffnungen auf eine baldige Wiederöffnung der für den Öltransport wichtigen Strasse von Hormus die Ölpreise gedrückt. Auf Wochensicht geben die Notierungen für Brent und WTI rund fünf Prozent nach.
(Reuters)