Die Lage an der für den Öltransport wichtigen Strasse von Hormus bleibt also weiter unsicher. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Exporte aus dem Nahen Osten eingeschränkt und Energieinfrastruktur beschädigt. Zuletzt hat der Schiffsverkehr zugenommen, gleichzeitig stiegen aber auch die Angriffe auf Öltanker. Zudem sind im Ukrainekrieg viele russische Raffinerien zerstört worden, was ebenfalls das Angebot mit Benzin und Diesel einschränkt.