Zeitweise stieg der Preis für Nordsee-Öl bis auf 97,62 Dollar je Fass und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Seit Montag hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als sieben Prozent verteuert, nachdem der Iran-Krieg mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran wieder aufgeflammt war.