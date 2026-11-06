Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 99,79 US-Dollar und damit eineinhalb Prozent mehr als am Vortag. Nach einer kräftigen Erholung am Donnerstag setzte sich die Stabilisierung fort. Zuvor hatten die deutlichen Gewinne der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen einen massiven Preisrutsch ausgelöst. Trotz der jüngsten Erholung liegt Brent auf Wochensicht noch immer rund 15 Prozent im Minus.