Zudem rückt die Möglichkeit neuer amerikanischer Militärangriffe auf den Iran in den Blick der Märkte. US-Präsident Donald Trump sieht angesichts von angeblichen iranischen Anschlagsplänen Anzeichen dafür, dass sich die Islamische Republik mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Angesprochen auf Berichte über mögliche Anschlagspläne in der US-Hauptstadt Washington, D.C., sagte Trump dem US-Sender Fox News: «Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst.»