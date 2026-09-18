«Der Rückgang des Ölpreises ist nahezu allein auf die Nachricht zurückzuführen, als Saudi-Arabien am Mittwoch ankündigte, die Ost-West-Pipeline binnen weniger Tage zumindest auf 50 Prozent der Kapazität wieder hochfahren zu wollen», schreiben die Analysten der Commerzbank. «Der Ölmarkt dürfte also mit grossem Interesse auf die weitere Entwicklung im Hinblick auf die Ost-West-Pipeline schauen, wobei es bei einem tatsächlichen Hochfahren des Betriebs zu einem weiteren und stärkeren Preisrückgang kommen dürfte.» Bis dahin ist laut Commerzbank allerdings mit weiter hohen Niveaus zu rechnen.