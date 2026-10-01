Zudem gilt die Ermittlung der Mengen an Rohöl, die tatsächlich aus den Fördergebieten am Persischen Golf geliefert werden, als schwierig. Die Marktteilnehmer sind hier auf Schätzungen angewiesen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, dass in der vergangenen Woche täglich rund 23 Millionen Barrel Öl den Nahen Osten verliessen - sowohl über die Strasse von Hormus als auch über andere Exportwege wie das Rote Meer. Dieser Wert entspreche dem Durchschnitt des Vorjahres.