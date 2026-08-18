«Dahinter steht die wachsende Sorge, dass eine baldige Normalisierung der Öllieferungen aus der Golfregion unrealistisch ist», kommentierte Commerzbank-Analyst Norman Liebke. Am Wochenende sei der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus beinahe zum Erliegen gekommen. Liebke verweis auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump den Oman zu bombardieren. Zudem sei der 60-tägige Waffenstillstand ausgelaufen. "Die Lage im Mittleren Osten droht damit weiter zu eskalieren. Laut Trump finden derzeit keine Gespräche mit dem Iran statt und es seien auch keine geplant.