So untervertreten Frauen in Chefpositionen sind, so wesentlich sind sie in der Uhrenproduktion selbst. Essenzielle Feinarbeiten wie Polieren, Emaillieren und Assemblieren sind typische Frauenjobs. Wie gross ihr Anteil am Ganzen ist, schlüsselt der Arbeitgeberverband leider nicht auf, sondern zählt einfach zusammen: 2022 waren in den rund 700 Unternehmen der Branche 60823 Menschen beschäftigt.