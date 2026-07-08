Rebecca Cai wird per 1. September 2026 zur Chief Global Markets Officer befördert, während Alice Delahunt am 7. September als Chief Customer Officer zum Unternehmen stösst, wie On mitteilte.
Die Neuorganisation sieht damit eine Aufteilung der bisherigen kommerziellen Führung in zwei Funktionen vor. Im Zuge dessen verlässt die bisherige Vertriebschefin Britt Olsen das Unternehmen Ende September 2026 nach einer einjährigen Übergangsphase.
Cai leitet derzeit das Geschäft im Raum Asien-Pazifik (APAC), das sich unter ihrer Führung in den vergangenen sechs Jahren versechsfacht hat. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die Regionen APAC, EMEA und die Americas-Region sowie die globalen Vertriebsteams.
Delahunt übernimmt die Verantwortung für das Direktkundengeschäft (DTC), einschliesslich der digitalen Kanäle, des Detailhandels und der Kundenbindungsprogramme. Sie war zuvor unter anderem in Führungspositionen bei Ralph Lauren und Burberry tätig.
(AWP)