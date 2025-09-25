Für Mitgründer David Allemann ist es ein emotionaler Moment - für das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen aber auch ein strategischer Schritt. Allemann, der in Zürich aufgewachsen ist, sagte an einem Medienfrühstück: «Es ist ein spezieller Moment, hier in Zürich, wo alles begann, einen Flagship-Store zu eröffnen.»