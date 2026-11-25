In einem bereits gestarteten Projekt untersuchen Forschende der ETH und Sportwissenschaftler von On, welchen Einfluss die Beschaffenheit von Laufschuhen hat. Dabei gehen sie etwa der Frage nach, wie sich die Form der Schuhsohlen und die verwendeten Materialien auf das Laufgefühl und die sportliche Leistung auswirken.