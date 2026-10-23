Deckers meldete für ‌das vergangene Quartal einen ⁠Umsatz von 1,48 Milliarden Dollar. Analysten waren im Schnitt von 1,51 Milliarden ausgegangen. Als Grund nannte das Unternehmen aggressive Rabattaktionen von Konkurrenten. Die Werbeaktivität in den USA habe im Laufe des Quartals zugenommen, insbesondere bei Sportschuhen, sagte Konzernchef Stefano ⁠Caroti. Dies habe die Umsätze im Onlinehandel belastet, da Deckers an seiner Vollpreispolitik festgehalten habe. «Wir werden weiterhin der Sicherung der Margen und dem langfristigen Wert Vorrang geben, anstatt kurzfristigen Mehreinnahmen nachzujagen, die unsere Marken verwässern könnten», sagte Caroti.