Nach eigenen Angaben ist On zudem auf Kurs, die am Investorentag 2023 ausgegebenen Ziele für 2026 zu übertreffen. Die 2023 ausgegebenen Mittelfristziele sahen für 2026 einen Umsatz von mindestens 3,55 Milliarden Franken, eine Bruttomarge von über 60 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 18 Prozent vor. 2025 erzielte On bereits 3,01 Milliarden Franken Umsatz, eine Bruttomarge von 62,8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,8 Prozent.