On Holding hat am Mittwoch zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresumsatzprognose angehoben. Das Unternehmen hat die Erwartungen im dritten Quartal dank der starken Nachfrage nach Laufschuhen und Sneakern trotz Preiserhöhungen übertroffen. Die Aktien des Unternehmens legen im vorbörslichen Handel an der US-Börse um rund 10 Prozent zu.