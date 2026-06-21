Die asiatische Produktion hatte zuletzt zu einer Kontroverse um ‌die Nutzung des Schweizerkreuzes auf den Schuhen geführt. Berichten zufolge hatte On das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) unter Druck gesetzt, um mit dem ​Symbol weiterhin werben zu dürfen. Allemann wies den Vorwurf ​zurück. «Wir haben die rechtsstaatlichen Mittel eingesetzt, die ​uns hier zur Verfügung stehen», sagte er. Das Unternehmen habe sich dagegen wehren müssen, ‌dass die Rechtslage vor einer chinesischen Behörde geklärt werde. Künftig werde das Schweizerkreuz auf den Schuhen zwischen den Wörtern «Swiss» und «Engineering» platziert, ergänzte Co-Chef Caspar ​Coppetti. ​Dies entspreche den Vorgaben der Behörden.