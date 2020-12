Kundinnen und Kunden verspricht Swissquote eine schnelle Bearbeitung ihrer Leasinganfragen.

Leasing sei in der Schweiz eine beliebte Option für die Neuwagenanschaffung, schrieb Swissquote in einer Mitteilung vom Freitag. Das Ziel sei es, die Finanzierung eines Teslas "genauso einfach wie seine Bedienung zu machen". Die Online-Bank will sich mit dem neuen Angebot auf einen Markttrend konzentrieren, der in Richtung Elektroautos gehe.

(AWP)