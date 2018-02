cash-Leser bleiben in der Mehrheit optimistisch, was die mittelfristige Zukunft der Aktienmärkte betrifft. Das ist das Resultat einer Online-Umfrage, welche seit Dienstagnachmittag auf cash.ch aufgeschaltet ist. Über 70 Prozent der über 6000 Umfrage-Teilnehmer finden, die Börsen werden die Verluste in Grenzen halten und sich bald wieder erholen. Nur 29 Prozent dagegen bleiben skeptisch und gehen von einer länger anhaltenden Korrektur an den Märkten aus.

Auf die Frage "Handelt es sich um einen Börsenrückgang grösseren Ausmasses?" antworteten die Umfrageteilnehmer im Detail so:

Zugegebenermassen sind Fragen nach der künftigen Entwicklung von Aktienmärkten schwierig zu beantworten, vor allem nach Turbulenzen wie in dieser Woche. Selbst Steven Wietling, globaler Chefstratege des US-Bankrisen Citigroup, sagte diese Woche auf eine Journalistenfrage, wie tief die Börsen derzeit noch fallen könnten: "You tell me." Er wusste also keine Antwort auf die Frage.

Allerdings ist das Anlegervertrauen für eine Beruhigung an den Märkten, für Anschlusskäufe und damit für Kurssteigerungen enorm wichtig. Und dieses Vertrauen scheint bei den Anlegern, nimmt man die Resultate der cash-Umfrage als Beurteilungsgrundlage, nicht allzu sehr gelitten zu haben.

Der grosse Befreiungsschlag an den Börsen ist bis dato freilich ausgeblieben. Der Dow Jones Index in den USA hat von seinem Verlusten von insgesamt 8 Prozent, die er von Mitte letzter Woche bis diesen Montag erlitten hatte, erst etwa 2 Prozent wettgemacht. Ähnliches gilt für den Swiss Market Index, der am Donnerstag im Handelsverlauf wieder ins Minus fällt. Die Investoren haben ihre Zurückhaltung also nicht nicht ganz abgelegt.