Weltweit wurden in den drei Monaten bis Ende Dezember unter dem Strich 8,8 Millionen neue Bezahlabos verbucht, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Los Gatos mitteilte. Im US-Heimatmarkt kamen demnach 1,5 Millionen neue Kunden hinzu, international 7,3 Millionen. Ende Dezember brachte es der Streaming-Riese insgesamt auf gut 139 Millionen Mitgliedschaften.

Die Erlöse steigerte Netflix im Schlussquartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 4,2 Milliarden Dollar, blieb damit aber unter den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn sank zwar von 186 Millionen auf 134 Millionen Dollar (118 Mio Euro), übertraf damit jedoch die Prognosen. Bei Anlegern kamen die Zahlen zunächst nicht gut an - die Aktie geriet nachbörslich in einer ersten Reaktion deutlich ins Minus. Der Kurs hatte zuvor aber auch kräftig zugelegt, zuletzt gab eine Preiserhöhung in den USA Auftrieb.

