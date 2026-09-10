In ihrem September-Bericht geht die Organisation Opec davon aus, dass der weltweite Ölbedarf in diesem Jahr um 400'000 Barrel pro Tag steigen wird, was eine Gesamtnachfrage von 105,84 Millionen Barrel pro Tag bedeutet. Vor einem Monat hatte die Opec einen durchschnittlichen Anstieg von 600'000 Barrel pro Tag prognostiziert, im April noch von einem Anstieg um 1,4 Millionen Barrel pro Tag ausgegangen.
Gleichzeitig hat das Opec-Kartell die Prognose für den Ölbedarf 2027 nach oben korrigiert. Er wird nun auf 2,4 Millionen Barrel pro Tag geschätzt, was 400'000 Barrel mehr sind als im August prognostiziert. Die Gesamtnachfrage wird auf 108,19 Millionen Barrel pro Tag geschätzt.
(AWP)