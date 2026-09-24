Der Vorgang begann mit einer eigentlich harmlosen Aufgabe: Das KI-Programm sollte medizinische und gesundheitliche Statistiken recherchieren. Bei mehreren australischen Regierungsseiten bewegte es sich nach Angaben von Vize-Premier Richard Marles so, wie es auch ein normaler Nutzer tun würde. Beim Medicare-Portal wurden die angeforderten Informationen jedoch nicht herausgegeben - woraufhin der Agent den Zugang auf anderem Weg erlangte. «Der KI-Agent fand einen Weg, die Sperren zu umgehen - er wollte ein Nein gewissermassen nicht akzeptieren», erklärte Albanese.