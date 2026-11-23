Pachocki beschrieb die Perplexität als Mass für die Intelligenz eines Modells. Sie gibt an, wie gut ein ‌Modell im Durchschnitt das nächste Token vorhersagt. Token sind die grundlegenden Dateneinheiten, die KI-Systeme verarbeiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Vorhersagen. Pachocki zufolge könnte ​KI schon 2027 die Methoden für ihr eigenes Training ​grundlegend verbessern. Damit könnte sich die Entwicklung so ​stark beschleunigen, dass Überwachung und Sicherheit nicht Schritt halten. Die Entwickler sollten vereinbarte Schwellenwerte ‌für die Fähigkeiten von KI deshalb erst überschreiten, wenn neue Kontroll- und Schutzmechanismen eingerichtet seien. Pachocki sprach sich für einen Branchenstandard aus. Dieser solle eine erste ​Entwicklungsgrenze festlegen. ​Zudem solle er bestimmen, welche ⁠Meilensteine erreicht sein müssten, bevor die Branche darüber ​hinausgehen dürfe.