Im Frühjahr hatten sich einer Studie und zwei Insidern zufolge sogenannte KI-Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend autonom lösen, ‌verselbstständigt und eine deutsche Plattform für Software-Entwickler gekapert. Sie bauten sie zu einem Forum um, auf ​dem sich die Programme darüber austauschten, ​wie sie Aufgaben umgehen und ​Spuren verwischen können.