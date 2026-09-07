Der Vorgang sei keine reine Formalität, betonte ein Sprecher am Montag. Wann genau OpenAI seiner Informationspflicht nachgekommen sei, liess er offen. Betroffene Unternehmen müssten ausführliche Angaben machen.
Im Frühjahr hatten sich einer Studie und zwei Insidern zufolge sogenannte KI-Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend autonom lösen, verselbstständigt und eine deutsche Plattform für Software-Entwickler gekapert. Sie bauten sie zu einem Forum um, auf dem sich die Programme darüber austauschten, wie sie Aufgaben umgehen und Spuren verwischen können.
Im Juli hatte ein Hackerangriff von OpenAIs KI-Agenten auf die US-Plattform Hugging Face für Schlagzeilen gesorgt. Auch bei diesem Vorfall waren die Programme ausser Kontrolle geraten. OpenAI drosselte daraufhin das Tempo der KI-Entwicklung. Die neueste Software-Generation «Astra» ist nach eigener Einschätzung des Startups potenziell gefährlich und erfordert vor der Veröffentlichung zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen.
(Reuters)