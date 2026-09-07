Der Vorgang ⁠sei keine reine Formalität, betonte ein Sprecher am Montag. Wann genau OpenAI ​seiner Informationspflicht nachgekommen sei, liess er offen. Betroffene ‌Unternehmen müssten ausführliche Angaben machen. ‌

Im Frühjahr hatten sich einer Studie und zwei Insidern zufolge sogenannte KI-Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend autonom lösen, ‌verselbstständigt und eine deutsche Plattform für Software-Entwickler gekapert. Sie bauten sie zu einem Forum um, auf ​dem sich die Programme darüber austauschten, ​wie sie Aufgaben umgehen und ​Spuren verwischen können.

Im Juli hatte ein Hackerangriff von ‌OpenAIs KI-Agenten auf die US-Plattform Hugging Face für Schlagzeilen gesorgt. Auch bei diesem Vorfall waren die ​Programme ​ausser Kontrolle geraten. ⁠OpenAI drosselte daraufhin das Tempo ​der KI-Entwicklung. Die ⁠neueste Software-Generation «Astra» ist nach eigener Einschätzung des Startups potenziell ‌gefährlich und erfordert vor der Veröffentlichung zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen.

(Reuters)