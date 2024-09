Diese solle nach der Restrukturierung eine Minderheit am gewinnorientierten Unternehmensteil halten, sagten die Insider weiter. Über die Details werde noch verhandelt. Ausserdem sei der Zeitplan noch unklar. Der mögliche Firmenumbau fällt mit einigen hochkarätigen Abgängen zusammen. Am Mittwoch kündigte Technologiechefin Mira Murati überraschend ihren Rückzug an. Auch der für das Tagesgeschäft zuständige Chef Greg Brockman ist auf dem Absprung. In den vergangenen Wochen hatten die OpenAI-Mitgründer John Schulman und Ilya Sutskever ihren Hut genommen.