Das Modell mit dem Namen «Astra» könne ‌mehr Sicherheitslücken aufspüren als ‌die derzeit fortschrittlichsten verfügbaren ​Modelle des Unternehmens, teilten Vertreter von OpenAI am Dienstag mit. «Mit den richtigen Werkzeugen und dem richtigen Zugang kann Astra bisher ‌unbekannte Sicherheitslücken finden und Wege entwickeln, diese in vielen gut geschützten Systemen auszunutzen, ohne dass ​eine Person jeden Schritt anleitet», sagte ​die für Sicherheit ​zuständige Vizepräsidentin Amelia Glaese.