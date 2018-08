U-blox gilt als einziger reiner Schweizer Vertreter des Internets-der-Dinge (IoT). Das macht den Hersteller von Navigationschips aus Anlegersicht zu einer Spezialität. Allerdings bleibt das Unternehmen den Wachstumserwartungen seit Jahren einiges schuldig.

Wer sich in der ersten Hälfte 2018 eine Belebung erhofft hatte, wird einmal mehr enttäuscht. Der Umsatz wächst um gerademal 2,6 Prozent auf 199 Millionen Franken und bleibt damit selbst hinter den pessimistischsten Analystenerwartungen zurück. Der operative Gewinn (EBIT) fällt im Jahresvergleich gar um 3,3 Prozent tiefer aus. Einzig beim Reingewinn werden die Erwartungen übertroffen, was jedoch auf einmalige Faktoren zurückzuführen ist.

Dass sich U-blox zu einer Reduktion der diesjährigen Zielvorgaben gezwungen sieht, lässt darauf schliessen, dass sich auch in der zweiten Jahreshälfte keine kräftige Geschäftsbelebung einstellen wird. Mittlerweile strebt das Unternehmen noch einen operativen Gewinn (EBITDA) von 90 bis 100 Millionen Franken (zuvor 95 bis 105 Millionen Franken) bei einem Umsatz von 435 bis 445 Millionen Franken (zuvor 460 bis 475 Millionen Franken) an.

Bei den Anlegern kommen diese Neuigkeiten verständlicherweise nicht gut an. Sie strafen die Aktie von U-blox im vorbörslichen Handel von Julius Bär mit einem satten Minus von 9,4 Prozent auf 169,15 Franken ab.

Das dürfte vor allem die Leerverkäufer freuen. Gemäss Erhebungen seitens der Beratungsfirma IHS Markit liefen Ende Juli Wetten in Höhe von 12 Prozent der ausstehenden Aktien gegen den Hersteller von Navigationschips.

Ein Opfer des Handelskriegs zwischen den USA und China

Rückblickend müssen sich viele Analysten eingestehen, die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte über- und den Nachfragerückgang im Schlüsselmarkt China unterschätzt zu haben. Die Bank Vontobel und Kepler Cheuvreux dürfte ihre diesjährigen Umsatzschätzungen um mehr als 3 Prozent kürzen. Wie umfassend die Schätzungen für den operativen Gewinn (EBITDA) nach unten genommen werden, lässt sich hingegen noch nicht abschätzen.

Der Analyst der Zürcher Kantonalbank sieht in U-blox gar ein Opfer des Handelskriegs zwischen den beiden Wirtschaftssupermächten USA und China. Der Endverbrauchermarkt in China (Drohnen, Wearables) sei regelrecht eingebrochen, so schreibt er. Seinen Berechnungen zufolge lag das operative Ergebnis im ersten Halbjahr um 8 Prozent unter den Markterwartungen.

Bei der Zürcher Kantonalbank wird der deutlich über dem Vorjahr liegende Reingewinn auf ein starkes Finanzergebnis zurückgeführt. Das Anlageurteil für die U-blox-Aktie lautet wie bis anhin "Marktgewichten".

Andere Anbieter legen ein rasanteres Wachstumstempo vor

Die Herstellung von Chips für das Internet-der-Dinge (IoT) gilt als zukunftsträchtiger Wachstumsmarkt. Allerdings ist dieser Markt hart umkämpft. Anbieter wie U-blox sehen sich im Wettbewerb mit deutlich grösseren und mächtigeren Anbietern wie Sierra Wireless oder Telit.

Diese beiden Anbieter wuchsen in der ersten Jahreshälfte denn auch um einiges kräftiger als U-blox. Erhebungen der Bank Vontobel zufolge steigerte Telit den Umsatz um rund 13 Prozent, Sierra Wireless gar um rund 16 Prozent. Dem steht ein eher mageres Umsatzplus von 2,6 Prozent bei den Schweizern gegenüber.