Der US-Softwarekonzern Oracle hat mit einem optimistischen Ausblick auf den künftigen Barmittelzufluss die ‌Sorgen ⁠der Anleger über hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gelindert. Finanzchefin Hilary ⁠Maxson sagte am Mittwoch auf dem Investorentag des Unternehmens, der freie Cashflow ‌werde in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres ‌2028 positiv ausfallen und 2029 ​die Marke von 30 Milliarden Dollar übertreffen, da die Investitionsausgaben sinken würden. Die Oracle-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf rund ein Drittel an Wert verloren hatte, zog im Nachmittagshandel um ‌mehr als zwölf Prozent an.