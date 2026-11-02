Die Papiere des US-Softwarekonzerns ‌Oracle fielen um ⁠rund sechs Prozent auf 122,61 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten. Laut Pflichtmitteilungen ⁠an die Börsenaufsicht will Oracle durch die Ausgabe neuer Aktien und Anleihen 20 Milliarden Dollar einnehmen.

Mit dem Geld soll die kostspielige Expansion ‌in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Infrastruktur finanziert werden. Die Investoren beobachten Oracles ‌Ausgaben für KI genau. Der Konzern ist hoch verschuldet ​und verfügt im Vergleich zu den Cloud-Konkurrenten Microsoft und Amazon über geringere Umsätze. Zum 31. August beliefen sich die Verbindlichkeiten auf mehr als 125 Milliarden Dollar. Zudem ist das Unternehmen stark in den verlustbringenden ChatGPT-Hersteller OpenAI investiert. Seit Jahresbeginn hat die Oracle-Aktie damit 37 Prozent an Wert verloren.

(Reuters)