Mit dem Geld soll die kostspielige Expansion ‌in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Infrastruktur finanziert werden. Die Investoren beobachten Oracles ‌Ausgaben für KI genau. Der Konzern ist hoch verschuldet ​und verfügt im Vergleich zu den Cloud-Konkurrenten Microsoft und Amazon über geringere Umsätze. Zum 31. August beliefen sich die Verbindlichkeiten auf mehr als 125 Milliarden Dollar. Zudem ist das Unternehmen stark in den verlustbringenden ChatGPT-Hersteller OpenAI investiert. Seit Jahresbeginn hat die Oracle-Aktie damit 37 Prozent an Wert verloren.