Preiserhöhungen plant Orell Füssli gemäss Pfister für dieses Jahr nicht. "Auch im letzten Jahr haben wir sie nicht erhöht", sagt sie. Die Situation mit höheren Preisen, etwa für Papier, sei klar schwierig, gerade in Spitzenzeiten wie vor Weihnachten kaufe man jedoch Bücher schon im Voraus. "So können wir noch von den alten, tieferen Papierpreisen profitieren", so Pfister.