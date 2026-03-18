Das Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) lag bei 29,8 Millionen Franken - ein Plus von 32 Prozent. Die Marge stieg auf 10,9 von 8,9 Prozent. Der Reingewinn lag mit 23,0 Millionen gut 31 Prozent über dem Vorjahr. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine 32 Prozent höhere Dividende von 5,80 Franken je Aktie erhalten.