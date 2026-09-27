Was haben Sie aus der Krise gelernt?

Sich treu zu bleiben. Wir haben die Kräfte neu verteilt, ohne unsere uhrmacherischen Ambitionen aufzugeben, und die Exzesse nach oben nicht mitgemacht. Deshalb müssen wir jetzt, da Value wieder mehr im Zentrum steht und die Preisvernunft zurückkehrt, die Preise nicht senken.