Das Defizit werde in der ⁠an die EU gemeldeten Prognose auf 3,6 Prozent der Wirtschaftsleistung ‌erhöht, nach bisher 3,5 Prozent, ‌kündigte Marterbauer am Mittwoch im ​ORF-Radiosender Ö1 an. Als Grund nannte er höhere Zinssätze in den USA, die Auswirkungen auf ganz Europa hätten. Dies beschere Österreich im Jahr 2027 voraussichtlich ‌500 Millionen Euro mehr an Zinsausgaben. Gegen Österreich läuft wegen seines hohen Haushaltsdefizits bereits ein Verfahren der ​EU-Kommission.