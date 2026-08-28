In den ersten sechs Monaten steigerte Strabag seine Leistung um zwölf Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 35 Prozent auf 174,43 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von ​119,06 Millionen Euro, was einem Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Treiber dieser ​Entwicklung ist eine anhaltend hohe Nachfrage im Infrastrukturbau, insbesondere bei Energie- und ​Bahnprojekten. Dies liess den Auftragsbestand um 27 Prozent auf den Rekordwert von knapp 36 Milliarden Euro anschwellen.